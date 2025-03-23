حماس: دماء البردويل وزوجته وكل الشهداء ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة والعدو لن ينال من عزيمتنا أو ثباتنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2025 - 03:02

حماس: دماء البردويل وزوجته وكل الشهداء ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة والعدو لن ينال من عزيمتنا أو ثباتنا

منذ 23 mins 23 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة