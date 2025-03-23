القناة 12 الإسرائيلية: انتهاء اجتماع الكابينت بشأن مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة واستمر 4 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 03:02

القناة 12 الإسرائيلية: انتهاء اجتماع الكابينت بشأن مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة واستمر 4 ساعات

منذ 40 mins 23 March، 2025
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