يديعوت أحرونوت: 45 مسؤولا سابقا بالنيابة العامة يعلنون معارضتهم لإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 01:26

يديعوت أحرونوت: 45 مسؤولا سابقا بالنيابة العامة يعلنون معارضتهم لإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية

منذ 18 mins 23 March، 2025
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