المكتب السياسي لأنصار الله: الهجمة الأمريكية “الإسرائيلية” على دول وشعوب أمتنا تستوجب موقف جماعي موحد من الأنظمة والشعوب العربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2025 - 01:26

المكتب السياسي لأنصار الله: الهجمة الأمريكية “الإسرائيلية” على دول وشعوب أمتنا تستوجب موقف جماعي موحد من الأنظمة والشعوب العربية

منذ 30 mins 23 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة