المكتب السياسي لأنصار الله: التصعيد “الإسرائيلي” لا ينفصل عن العدوان الأمريكي على اليمن واستمرار قصف المدنيين والأعيان المدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 01:26

المكتب السياسي لأنصار الله: التصعيد “الإسرائيلي” لا ينفصل عن العدوان الأمريكي على اليمن واستمرار قصف المدنيين والأعيان المدنية

منذ 31 mins 23 March، 2025
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