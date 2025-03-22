حسام بدران: القضاء على حماس أمر مستحيل لأنها تستمد قوتها من الشعب الذي يقاتل من أجل الحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 22:10

حسام بدران: القضاء على حماس أمر مستحيل لأنها تستمد قوتها من الشعب الذي يقاتل من أجل الحرية

منذ 24 mins 22 March، 2025
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