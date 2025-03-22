حماس: استمرار العدوان في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس يستدعي من شعبنا وفصائله رص الصف للتصدي له – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2025 - 16:52

حماس: استمرار العدوان في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس يستدعي من شعبنا وفصائله رص الصف للتصدي له

منذ 2 ساعة 22 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة