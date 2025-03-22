مراسل المنار: سلسلة غارات شنها الطيران الحربي المعاد استهدفت مرتفعات اقليم التفاح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 13:00

مراسل المنار: سلسلة غارات شنها الطيران الحربي المعاد استهدفت مرتفعات اقليم التفاح

منذ 37 mins 22 March، 2025
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