مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف وسط بلدة تولين جنوبي لبنان ووقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 13:02

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف وسط بلدة تولين جنوبي لبنان ووقوع اصابات

منذ 39 mins 22 March، 2025
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