عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: نتنياهو منشغل بتصفية حساباته الشخصية والسياسية ويترك 59 مختطفا لمصيرهم المجهول في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 10:54

عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: نتنياهو منشغل بتصفية حساباته الشخصية والسياسية ويترك 59 مختطفا لمصيرهم المجهول في غزة

منذ 29 mins 22 March، 2025
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