قوات الاحتلال تعتقل الشبان بسام ومحمود وارشد عمارنة خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2025 - 07:06

قوات الاحتلال تعتقل الشبان بسام ومحمود وارشد عمارنة خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين

منذ 54 mins 22 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة