ويتكوف: المناقشات الأميركية مع إيران مستمرة عبر دول وقنوات متعددة وترامب منفتح على فرصة لتسوية كل شيء مع إيران ويريد بناء الثقة معهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 07:06

ويتكوف: المناقشات الأميركية مع إيران مستمرة عبر دول وقنوات متعددة وترامب منفتح على فرصة لتسوية كل شيء مع إيران ويريد بناء الثقة معهم

منذ 56 mins 22 March، 2025
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