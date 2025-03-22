مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: دونالد ترامب يحاول تجنّب اندلاع نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة معها ورسالة ترامب الأخيرة إلى طهران لم يكن القصد منها التهديد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 07:04

مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: دونالد ترامب يحاول تجنّب اندلاع نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة معها ورسالة ترامب الأخيرة إلى طهران لم يكن القصد منها التهديد

منذ 56 mins 22 March، 2025
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