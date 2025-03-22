وزارة الداخلية في النيجر: مقتل 44 مدنيا الجمعة في هجوم مسلّح شنه إرهابيون من تنظيم “داعش” على قرية فونبيتا في بلدية كوكورو الريفية جنوب غرب البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 05:34

وزارة الداخلية في النيجر: مقتل 44 مدنيا الجمعة في هجوم مسلّح شنه إرهابيون من تنظيم “داعش” على قرية فونبيتا في بلدية كوكورو الريفية جنوب غرب البلاد

منذ 45 mins 22 March، 2025
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