بيان ألماني فرنسي بريطاني: على “إسرائيل” أن تحترم القانون الدولي بالكامل وتسمح بتدفق المساعدات لغزة فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 02:20

بيان ألماني فرنسي بريطاني: على “إسرائيل” أن تحترم القانون الدولي بالكامل وتسمح بتدفق المساعدات لغزة فورا

منذ 44 mins 22 March، 2025
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