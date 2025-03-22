العميد سريع: نحيي الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته المجاهدة في قطاع غزة خط الدفاع الأول عن كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية ونقف بإجلال أمام تضحياته ونقدر صبره وصموده أمام العدوان الوحشي ونؤكد على استمراريتنا في إسناده حتى وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب – موقع قناة المنار – لبنان
العميد سريع: نحيي الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته المجاهدة في قطاع غزة خط الدفاع الأول عن كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية ونقف بإجلال أمام تضحياته ونقدر صبره وصموده أمام العدوان الوحشي ونؤكد على استمراريتنا في إسناده حتى وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب