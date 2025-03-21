طيران العدو الاسرائيلي قصف منزلا قرب “الترخيص القديم” وسط خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 23:08

طيران العدو الاسرائيلي قصف منزلا قرب “الترخيص القديم” وسط خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 17 mins 21 March، 2025
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