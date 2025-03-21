“جبهة العمل” حيّت أمهات فلسطين ولبنان واليمن: لا خوف على مستقبل الأمة بوجودكن

حيت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “الأمهات في عيدهن، لا سيما أمهات المجاهدين والمقاومين الأبطال في غزة هاشم وفلسطين ولبنان واليمن الذين أذاقوا العدو اليهودي الصهيوني بأس أمره وأشربوه كأس الذل والعار وسقوه مرارة الموت الزؤام”.

ولفتت الجبهة في بيان لها يوم الجمعة الى ان “تلك الأم المجاهدة الصابرة التي ربت أبناءها التربية الصحيحة الصالحة، ربتهم على طاعة الله وحب فلسطين والإعداد ليوم النصر المبين مهما طال الزمن وعظمت التضحيات”.

وأضافت الجبهة “لله دركم يا أيتها الأمهات الصابرات القانتات الخاشعات، لله دركم يا من ربيتم وأنشأتم هؤلاء الرجال الأبطال، رجال عملية طوفان الأقصى وسيف القدس وثأر الأحرار ومن قبلها من المعارك البطولية الخالدة في لبنان وفلسطين”، وتابعت “لا خوف على مستقبل الأمة مهما تكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب بوجود هكذا أمهات وستنتصر الأمة وستنتصر فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام