بلومبرغ عن بيانات شحن: وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر أتاح لأوروبا الحصول على مزيد من الوقود عبر قناة السويس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 14:18

بلومبرغ عن بيانات شحن: وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر أتاح لأوروبا الحصول على مزيد من الوقود عبر قناة السويس

منذ 1 ساعة 21 March، 2025
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