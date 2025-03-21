الامام الخامنئي: على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر تهديدنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2025 - 10:14

الامام الخامنئي: على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر تهديدنا

منذ 28 mins 21 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة