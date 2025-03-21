النوروز.. ايران تحتفل بولادة الطبيعة من جديد

يبدأ اليوم العام الإيراني الجديد 1404 ووفقًا لهذا التقويم، يحتفل الإيرانيون القدماء بقدوم الربيع من خلال عيد النوروز، وهو عيد يتميز بطقوس وعادات جميلة ومميزة.

يعتبر “عيد النوروز” من بين الأعياد التي لم تتمكن الأحداث التاريخية من التأثير بها والقضاء عليها حيث يعتبر من أقدم الأعياد التي عرفتها البشرية.

تحتفل عدد من دول المنطقة بينها إيران و أفغانستان و طاجيكستان وأذربيجان وتركمنستان و أوزبكستان وقرغيزيا بعيد “نوروز” أو النيروز، الذي يصادف أول يوم من فصل الربيع، ويوافق يوم 20 أو 21 مارس من كلّ عام ميلادي. وفي إيران يبدأ الإيرانيون بالتحضيرات لعيد نوروز قبل أكثر من شهر من بداية هذا العيد، وتكتظّ الشوارع والأسواق في هذه الفترة بالناس الذين يقومون بشراء الملابس الجديدة والأثاث، ومستلزمات العيد.

وأقيم في ساحة “آزادي” أمس بالعاصمة الإيرانية طهران احتفال بمناسبة عيد النوروز وسط حضور رسمي وشعبي، حيث صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الاحتفال أن عيد النوروز هو رمز للعلاقات الثقافية والصداقة بين الشعوب واحترام الطبيعة والوقت.

عيد النوروز هو احتفال قديم وعريق للعديد من الأقوام الماضية، لكنه في الغالب ينتسب إلى ايران ويشار إليه كرمز لتعزيز العلاقات الودية والوطنية بين الاقوام الايرانية المختلفة. وتم تسجيل النوروز، الذي يحمل العنوان الرسمي “يوم النيروز العالمي” ، كتراث ثقافي وروحي للبشرية من قبل اليونسكو، ويعتبر هذا اليوم أيضًا أحد الأيام المقدسة والأعياد الدينية للزرادشتيين والبهائيين.أسس احتفال النوروز.

يتمتع النوروز بطابع مذهبي وروحي يصحبه ثناء ومديح للجميع، كانت تنسب اسس النوروز في الاسطورات والكتب القديمة الى الملك الاسطوري “جمشيد”، كما نسب الشاعر الايراني الكبير الفردوسي النوروز في كتابه الشاهنامة لجمشيد، فعندما جلس جمشيد على العرش ووضع تاجه المرصع وسطع نور الشمس عليه، اطلق الجميع على ذلك اليوم “اليوم الجديد” والنوروز” واقاموا الاحتفالات والولائم.

نداء الامام الخامنئي بمناسبة حلول العام 1404 هجري شمسي:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

یا مقلّب الْقُلوبِ و الأبصار، یا مدبّر الّیلِ و النّهار،

یا مُحوّل الْحَولِ و الأحوال، حَوّلْ حالَنا إلی أحسَنِ الْحال.#نداء_الربيع pic.twitter.com/BiovOOgaXM — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 20, 2025

وفي رواية أخرى حول تسمية النوروز، انه روي ان عيد النوروز كان ذلك اليوم الذي عثر فيه النبي سليمان بن داوود (عليهما السلام) على خاتمه بعد ان كان قد فقده.

كما قال المتخصص الدنماركي المعروف بعلوم ايران “كريستيان سين” اعتقد ان احتفال النوروز جاء متأثرا ببعض احتفالات الامم القديمة ومنها الاعياد البابلية والاشورية، لكنه من الواضح جيدا ان النوروز الايراني نابع من الثقافة الايرانية حيث يقام منذ قرون مديدة عبر تقاليد الثقافة الفارسية.

تتزامن بداية النوروز اول ايام الربيع الذي يكون له جو معتدل، وتعبر فيه الشمس خط استواء الأرض في حركتها الظاهرة في بداية برج الحمل وتتساوى فيه ساعات النهار والليل. وفي التقويم الشمسي، يتم احتساب لحظة بداية السنة على أنها اليوم الأول من شهر “فروردين”.

نظرًا لأهمية العائلة في الثقافة الإيرانية، تجتمع الأسرة عند حلول العام الجديد حول “سفره هفت سين” (مائدة النوروز ذات العناصر السبعة التي تبدأ بحرف السين). وعند الإعلان عن بداية العام الجديد (اليوم عند الساعة 12:30 ظهرا)، يتبادل أفراد الأسرة التهاني، ويتمنون لبعضهم عامًا مليئًا بالصحة والسعادة والنجاح. كما يمنح الكبار العيدية للصغار تعبيرًا عن البركة والمحبة.

في عام 2009 قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بتصنيف عيد نوروز إرثًا عالميًّا حيث تم في تاريخ 23 مارس 2010 عقد أول احتفال عالميّ للنوروز بشكل رسمي في العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ “اليونسكو”، يحتفل أكثر من 300 مليون نسمة بعيد نوروز حول العالم، ولكن يختلف الاحتفال به في إيران عن الأماكن الأخرى، حيث تبدأ الاحتفالات بـ4 أيام عطلة رسمية في هذا البلد، وتنتهي بيوم الطبيعة أو ما يعرف في الثقافة الإيرانية بـ “سيزدَه بِدَر” في اليوم الثالث عشر منه كلمة “نوروز” مؤلفة من قسمين؛ “نو” يعني “الجديد”، و”روز” يعني “اليوم” في الفارسية، فتعني الكلمة باللغة العربية “اليوم الجديد”.

الأطعمة التقليدية في ليلة النوروز

في العصور الماضية، كان تناول الأرز (البولو) في ليلة النوروز من العادات النادرة والمميزة، حيث لم يكن متاحًا للجميع طوال العام. كان الناس يُهدون هذا الطعام للفقراء، والحلاقين، وعمال الحمامات، ورؤساء القرى، ورجال الدين.

أما اليوم، فتختلف أطعمة النوروز حسب المناطق. ومن أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها:

رشته پلو: طبق يتكون من الأرز مع المعكرونة الخاصة، ويُزين بالتمر والزبيب المقلي، ويُعتقد أن تناوله في رأس السنة يساعد العائلة في “إمساك زمام الأمور” طوال العام.

سبزي پلو مع السمك الأبيض: يُعتبر طبقًا شائعًا في بعض المناطق، حيث يرمز إلى بداية جديدة مليئة بالحياة والازدهار.

أطباق أخرى مثل: خورش قورمه سبزي، دلمه ورق العنب، خورش قيمه، كلم پلو، الكفته المحلية، ترشي تره مع السمك، وأيضًا آبگوشت (مرق اللحم التقليدي).

صلاة النوروز

صلاة عيد النوروز تشتمل على قراءة سورة الحمد وسور اخرى، مثل سورة القدر وسورة الكافرون وسورة التوحيد، وسورة الفلق وسورة الناس، وهذه الصلاة تشبه كثيراً الصلاة التي وردت في اعمال يوم الجمعة واعمال يوم عيد غدير خم، الثامن عشر من شهر ذي الحجة.

ومع الأخذ بنظر الإعتبار استحباب قراءة سورة القدر في صلاة عيد النوروز، يمكن القول ان هذا العيد وكسائر الأعياد الإسلامية الاخرى مقرون بنزول البركات الإلهية.

كما ان التأكيد على قراءة سورة الكافرون وسورة التوحيد والمعوذتين، اي سورة الفلق وسورة الناس، يمكن ان يكون فيه دلالة على الدعاء وطلب درء الشرور والسيئات عن النفس.

المصدر: موقع المنار