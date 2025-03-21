الامام الخامنئي: الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 10:12

الامام الخامنئي: الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده

منذ 1 ساعة 21 March، 2025
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