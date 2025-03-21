طائرات الاحتلال تشن غارة على خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 06:22

طائرات الاحتلال تشن غارة على خانيونس جنوب القطاع

منذ 41 mins 21 March، 2025
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