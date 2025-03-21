عدوان أمريكي استهدف بـ6 غارات منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 06:20

عدوان أمريكي استهدف بـ6 غارات منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في اليمن

منذ 1 ساعة 21 March، 2025
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