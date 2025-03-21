مستشار الأمن القومي الأمريكي: حماس اختارت “الحرب” بدل إطلاق سراح الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 04:44

مستشار الأمن القومي الأمريكي: حماس اختارت “الحرب” بدل إطلاق سراح الرهائن

منذ 15 mins 21 March، 2025
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