مدير دائرة المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة مروان الهمص : الاحتلال استخدم أسلحة جديدة مؤخرا أدّت لحدوث حالات حرق كاملة وارتفاع بمعدلات نسب البتر في الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2025 - 04:44

مدير دائرة المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة مروان الهمص : الاحتلال استخدم أسلحة جديدة مؤخرا أدّت لحدوث حالات حرق كاملة وارتفاع بمعدلات نسب البتر في الإصابات

منذ 27 mins 21 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة