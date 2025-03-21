المتحدثة باسم اليونيسف في غزة: أكثر من 200 طفل قتلوا في الغارات الأخيرة ومستشفيات القطاع عاجزة عن التعامل مع الكارثة الناتجة عن القصف المستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 04:44

المتحدثة باسم اليونيسف في غزة: أكثر من 200 طفل قتلوا في الغارات الأخيرة ومستشفيات القطاع عاجزة عن التعامل مع الكارثة الناتجة عن القصف المستمر

منذ 2 ساعة 21 March، 2025
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