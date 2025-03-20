اعلام العدو: وقف الرحلات في مطار بن غوريون في “تل أبيب” بعد اطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 20:34

اعلام العدو: وقف الرحلات في مطار بن غوريون في “تل أبيب” بعد اطلاق صاروخ من اليمن

منذ 42 mins 20 March، 2025
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