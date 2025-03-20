الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 591 والمصابين إلى 1042 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ72 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 18:48

الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 591 والمصابين إلى 1042 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ72 ساعة الأخيرة

منذ 8 mins 20 March، 2025
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