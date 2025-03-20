سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء : نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمن 9 مبادئ

تحدث رئيس الحكومة الدكتور ناف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء يالسرايا، وأعلن انه تم الاتفاق على آلية التعيينات، وقال اننا “نسعى أنّ تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين، مؤكدا ان “شعار الحكومة “بناء دولة القانون والمؤسسات” ولا دولة من دون إدارة”، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية”.

وقال : نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين. وهي تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام