أبو عبيدة: ندعو كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 17:00

أبو عبيدة: ندعو كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة

منذ 36 mins 20 March، 2025
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