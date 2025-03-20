أبو عبيدة: الموقف اليمني المشرف رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمناً لوفائهم للأقصى وفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2025 - 17:00

أبو عبيدة: الموقف اليمني المشرف رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمناً لوفائهم للأقصى وفلسطين

منذ 41 mins 20 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة