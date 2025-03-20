رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن اقرار آلية التعيينات الجديدة عبر9 بنود وفق معايير شفافة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 17:00

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن اقرار آلية التعيينات الجديدة عبر9 بنود وفق معايير شفافة

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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