فلسطين اليوم: مجزرة جديدة في عبسان ترفع عدد الشهداء في المناطق الشرقية لخانيونس إلى 60 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 16:58

فلسطين اليوم: مجزرة جديدة في عبسان ترفع عدد الشهداء في المناطق الشرقية لخانيونس إلى 60

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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