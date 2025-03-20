وزارة الصحة في غزّة: 506 شهداء و909 جرحى في القصف “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزّة منذ فجر الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 15:06

وزارة الصحة في غزّة: 506 شهداء و909 جرحى في القصف “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزّة منذ فجر الثلاثاء

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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