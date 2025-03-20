القناة 12 العبرية: تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صواريخ من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 15:04

القناة 12 العبرية: تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صواريخ من غزة

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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