كتائب القسام: قصفنا عمق الاحتلال مدينة “تل أبيب” برشقة صاروخية من نوع “مقادمة” “M90” ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 15:04

كتائب القسام: قصفنا عمق الاحتلال مدينة “تل أبيب” برشقة صاروخية من نوع “مقادمة” “M90” ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

منذ 2 ساعة 20 March، 2025
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