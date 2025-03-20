صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 20/3/2025 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 13:06

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 20/3/2025 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك

منذ 6 mins 20 March، 2025
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