اشتعال النيران في مبنى مستشفى التركي وسط مدينة المغراقة وسط قطاع غزة بفعل القذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2025 - 13:08

اشتعال النيران في مبنى مستشفى التركي وسط مدينة المغراقة وسط قطاع غزة بفعل القذائف المدفعية

منذ 59 mins 20 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة