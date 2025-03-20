المفوض العام للأونروا: مقتل 5 من موظفي الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية في غزة ومخاوف من تدهور الوضع أكثر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 13:06

المفوض العام للأونروا: مقتل 5 من موظفي الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية في غزة ومخاوف من تدهور الوضع أكثر

منذ 59 mins 20 March، 2025
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