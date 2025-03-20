صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية رونين بيرغمان: “إسرائيل” زعمت مرارًا وتكرارًا أنه يمكن تحقيق هدفي الحرب معًا وأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى رغم أن العكس ثبت صحته مرارًا لا يمكن تحقيق كلا الهدفين وفي النهاية لم يتم تحقيق أي منهما بينما يؤدي الضغط إلى مقتل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 11:00

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية رونين بيرغمان: “إسرائيل” زعمت مرارًا وتكرارًا أنه يمكن تحقيق هدفي الحرب معًا وأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى رغم أن العكس ثبت صحته مرارًا لا يمكن تحقيق كلا الهدفين وفي النهاية لم يتم تحقيق أي منهما بينما يؤدي الضغط إلى مقتل الأسرى

منذ 51 mins 20 March، 2025
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