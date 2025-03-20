القناة 12 “الإسرائيلية”: لا توجد حاليا بعثة “إسرائيلية” في الدوحة أو القاهرة لكن الوسطاء يعتقدون أن الاتفاق يمكن أن يتحقق قريبًا لتمديد وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2025 - 11:00

القناة 12 “الإسرائيلية”: لا توجد حاليا بعثة “إسرائيلية” في الدوحة أو القاهرة لكن الوسطاء يعتقدون أن الاتفاق يمكن أن يتحقق قريبًا لتمديد وقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة