القناة 12 ” الإسرائيلية”: تأجيل اجتماع الكابينت إلى السبت والحكومة تجتمع اليوم لبحث إقالة رئيس الشاباك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 11:00

القناة 12 ” الإسرائيلية”: تأجيل اجتماع الكابينت إلى السبت والحكومة تجتمع اليوم لبحث إقالة رئيس الشاباك

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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