اعلام العدو: وقوع 13 اصابة اثناء التدافع امام الغرف المحصنة بعد دوي صفارات الانذار وتسجيل 3 حالات هلع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 05:40

اعلام العدو: وقوع 13 اصابة اثناء التدافع امام الغرف المحصنة بعد دوي صفارات الانذار وتسجيل 3 حالات هلع

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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