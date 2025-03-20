القناة 14 العبرية: نتنياهو كان متواجدًا في الكنيست عقب إطلاق الصاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار حيث تم إجلاؤه إلى منطقة محمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 05:40

القناة 14 العبرية: نتنياهو كان متواجدًا في الكنيست عقب إطلاق الصاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار حيث تم إجلاؤه إلى منطقة محمية

منذ 1 ساعة 20 March، 2025
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