اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وكامل المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 05:40

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وكامل المنطقة الوسطى

منذ 2 ساعة 20 March، 2025
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