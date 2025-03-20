روبيو: الضربات ضد “الحوثيين” ستستمر حتى يفقدوا القدرة على تهديد البحرية الأمريكية والشحن العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 04:08

روبيو: الضربات ضد “الحوثيين” ستستمر حتى يفقدوا القدرة على تهديد البحرية الأمريكية والشحن العالمي

منذ 15 mins 20 March، 2025
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