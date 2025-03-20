وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: الرئيس ترامب مستعد لفعل أي شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 04:08

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: الرئيس ترامب مستعد لفعل أي شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

منذ 20 mins 20 March، 2025
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