10 شهداء في القصف الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 04:08

10 شهداء في القصف الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 31 mins 20 March، 2025
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