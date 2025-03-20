ماكرون: فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا و لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2025 - 02:32

ماكرون: فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا و لبنان

منذ 38 mins 20 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة